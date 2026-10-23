Hospital Clínico de Magallanes fija criterios de priorización para acompañamiento de pacientes en traslados

​Desde la Dirección del Hospital Clínico de Magallanes (HCM) remitieron los nuevos lineamientos institucionales que regulan la asignación de acompañantes para los pacientes durante sus traslados médicos.

La medida busca resguardar la autonomía, la seguridad y la continuidad asistencial de los usuarios, garantizando que cada requerimiento responda a una rigurosa evaluación de pertinencia clínica.

​Según la pauta técnica informada por la directiva del recinto, las necesidades de acompañamiento se dividen en distintas categorías según el nivel de dependencia y riesgo.

El tramo de Prioridad Muy Alta incluye a menores de 18 años, personas con dependencia funcional moderada o severa, y pacientes con deterioro cognitivo.

​En tanto, la Prioridad Alta contempla a usuarios con discapacidad física o sensorial, condiciones clínicas complejas y adultos mayores frágiles con riesgo de caídas.

En casos como pacientes oncológicos o con trastornos de salud mental, la asignación se definirá como alta tras una evaluación individualizada.

Por último, las barreras de comunicación se abordarán caso a caso y la vulnerabilidad social actuará como criterio complementario. ​“Buscamos asegurar que ningún paciente que realmente necesite asistencia viaje desprotegido. La decisión no es arbitraria; responde a criterios de autonomía, prevención de riesgos y la garantía de no interrumpir la cadena de cuidados durante el trayecto”, señalaron desde la dirección del Hospital Clínico de Magallanes.

​Asimismo, desde la jefatura del establecimiento enfatizaron el valor de esta estandarización: “Esta pauta nos permite optimizar la gestión de los recursos logísticos e institucionales, manteniendo siempre como eje central la seguridad del paciente y la tranquilidad de sus familias”.