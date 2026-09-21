Docentes de la Escuela Bernardo O’Higgins de Punta Arenas rechazan medidas de austeridad del SLEP Magallanes

Un categórico rechazo manifestaron los profesores de la Escuela Libertador Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme de Punta Arenas frente a las medidas adoptadas por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes, señalando que la falta de cobertura de licencias médicas y la no contratación de reemplazos atentan directamente contra el derecho a la educación de la comunidad escolar.

Mediante un comunicado público emitido por el cuerpo docente del establecimiento, se indicó que las decisiones presupuestarias del SLEP Magallanes -fundamentadas en el Oficio Circular Nº 12 del Ministerio de Hacienda- pretenden poner una restricción administrativa por sobre la legislación vigente. En el documento, los profesionales enfatizaron que “la austeridad no se puede pagar con el derecho a la educación” y recordaron que las actuaciones del Estado deben ajustarse estrictamente al principio de juridicidad y a los marcos consagrados en la Constitución, la Ley General de Educación, la Ley 21.040 y el Decreto 170.

Asimismo, el magisterio de la escuela alertó sobre el impacto inmediato que estas medidas generan en la dinámica pedagógica cotidiana. Según expusieron, la ausencia de reemplazos docentes en asignaturas fundamentales como Lenguaje y Matemática -principalmente en el Segundo Ciclo Básico- provoca una severa sobrecarga de trabajo y la interrupción de los aprendizajes. En paralelo, denunciaron que profesionales del Programa de Integración Escolar (PIE) están siendo reasignados para cubrir aulas comunes, lo que priva de apoyos especializados cruciales a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

Ante esta situación, el cuerpo docente exigió a la autoridad educativa la garantía de reemplazos oportunos en materias clave y la protección efectiva de la labor del equipo PIE. De igual forma, solicitaron transparentar públicamente los criterios con los que se aprueban o rechazan los reemplazos, junto con transparentar el fundamento jurídico mediante el cual se pretendería supeditar leyes y decretos de la República a una circular interna.