Dos cafeterías de Magallanes se consolidan entre las 100 mejores de Sudamérica

Las cafeterías Holaeste! y Wake Up volvieron a brillar en el exigente escenario internacional del café de especialidad, luego de formar parte, por segundo año consecutivo, del reconocido ranking “The South America´s 100 Best Coffee Shops 2026”.

La esperada ceremonia de premiación se realizó en el marco de la feria internacional “The Global Coffee Fair”.

Este importante evento reunió en el Centro Metropolitano de Convenciones de Quito, en Ecuador, a destacados productores, marcas, compradores y establecimientos de todo el continente en torno a esta creciente industria mundial, bajo el inspirador lema “Del origen a la taza”.

Para conformar el selecto listado correspondiente a este año, la organización consideró múltiples y rigurosos aspectos. Entre los factores evaluados por los expertos destacaron la calidad del grano servido, la depurada técnica de los baristas, el nivel del servicio al cliente, la innovación de las propuestas, la oferta gastronómica y las prácticas de sustentabilidad, sumando además la decisiva votación popular del público.

La presencia y consolidación de Holaeste! y Wake Up en este ranking vuelve a poner a Magallanes en el centro del escenario sudamericano del rubro. El trabajo desarrollado con dedicación desde Puerto Natales y Punta Arenas contribuye de manera directa al crecimiento de esta categoría y fomenta la cultura de consumo de alta calidad en la zona austral.