SIP de Carabineros detiene a sujeto investigado por incendio y con órdenes de arresto vigentes en Punta Arenas

En un exitoso operativo nocturno concretado el lunes 21 de septiembre, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas detuvo a un hombre adulto investigado por su presunta responsabilidad en un delito de incendio con peligro para las personas.

Las indagatorias se originaron tras instrucciones de la Fiscalía Local, luego de antecedentes traspasados por la Policía de Investigaciones (PDI) que vinculaban al imputado con un siniestro en un departamento del sector norte de la comuna. En dicho evento, la presencia de llamas y humo generó un evidente riesgo de propagación, obligando a la concurrencia de Bomberos y a la evacuación preventiva de los residentes.

Resistencia, alcohol al volante y órdenes judiciales

Cerca de las 23:00 horas, los efectivos de la SIP lograron ubicar al sospechoso a bordo de un automóvil estacionado en un servicentro de Avenida Presidente Salvador Allende Gossens. Al percatarse de la presencia policial, el sujeto opuso resistencia e intentó poner en marcha el vehículo para huir, siendo rápidamente reducido por el personal policial.

Al momento de la fiscalización, Carabineros confirmó que el sujeto mantenía dos órdenes de detención vigentes emitidas por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Asimismo, el examen respiratorio arrojó 0,69 gramos de alcohol por litro de sangre, sumando la imputación por conducción bajo la influencia del alcohol. En el procedimiento se incautó un cuchillo, tres teléfonos celulares y el automóvil, el cual fue sacado de circulación por no contar con documentación ni licencia de conducir. El imputado quedó a disposición de la justicia para su control de detención.