Fuerza Aérea de Chile despliega cazas F-16 por 20 días en la Región de Magallanes para entrenamiento de alta exigencia

Desde este lunes 21 de septiembre, una bandada de aviones de combate F-16 Fighting Falcon Block 50, pertenecientes al Grupo de Aviación N°3 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), se encuentra desplegada en Punta Arenas para desarrollar un entrenamiento operacional que se extenderá por aproximadamente 20 días.

El adiestramiento forma parte del programa anual de instrucción de la institución y busca preparar a las tripulaciones para operar en las adversas condiciones geográficas y meteorológicas del extremo austral. El plan de vuelo contempla sobrevuelos por la capital regional, Porvenir y diversos sectores de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

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Las aeronaves, con base habitual en la Base Aérea Los Cóndores de Iquique, completaron un desplazamiento directo sin escalas hasta la zona sur gracias al apoyo de una aeronave tanquero KC-135 del Grupo de Aviación N°10, la cual ejecutó maniobras de Reabastecimiento en Vuelo (REA) durante el trayecto.

Interoperabilidad en la Base Chabunco

El despliegue permitirá ejercitar operaciones conjuntas con los cazas F-5 Tigre III del Grupo de Aviación N°12, con asiento permanente en la Base Aérea Chabunco de la IVª Brigada Aérea.

El Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi, destacó el valor logístico de las jornadas: “Recibir tripulaciones y aeronaves de combate de otras zonas del país nos permite ejercitar no solo a nuestros pilotos, sino también la logística y operatividad de toda la unidad. Así reforzamos la labor que cumple la FACH en el extremo sur de Chile”.

Por su parte, el Comandante del Grupo de Aviación N°3, Comandante de Grupo (A) Enrique Lizondo, subrayó que es clave probar el material aéreo en escenarios diversos: “Así trabajamos de manera mancomunada entre las brigadas a lo largo de Chile, fortaleciendo la capacidad operativa conjunta”.

Este tipo de ejercicios periódicos busca elevar el alistamiento operacional de la institución, ratificando la presencia de la FACh para resguardar la soberanía del espacio aéreo nacional en un área de significación estratégica.