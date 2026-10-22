DPP de Última Esperanza y servicios públicos inspeccionan circuito de Las Tres Horas de Puerto Natales para reforzar seguridad

Con el propósito de verificar en terreno las condiciones de seguridad y la coordinación de los organismos de respuesta, autoridades regionales y la organización de la versión 42 de las Tres Horas de Puerto Natales realizaron una inspección técnica por el circuito Dorotea.

La jornada, encabezada por el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, contempló una revisión detallada del trazado en la Ruta 9, el sector La Virgen —donde se ubicará el puesto de mando— y Camino 4. El evento tuerca se desarrollará el 30 y 31 de octubre: el viernes se realizarán las clasificaciones y el sábado la competencia principal entre las 16:00 y las 19:00 horas, con corte de tránsito programado a partir de las 15:30 horas.

“Estamos aquí con los equipos de seguridad, tanto del hospital como de Bomberos, Carabineros y las municipalidades, precisamente para proteger y resguardar a los espectadores, y evitar que tengamos que lamentar situaciones trágicas como ha ocurrido en otros años”, enfatizó el delegado Lazo.

Por su parte, el presidente del Club de Volantes Teodoro Martinic, Emilio Fuentes, destacó el avance en las inscripciones y las revisiones técnicas, confirmando la presencia de pilotos locales y trasandinos. En tanto, desde la Municipalidad de Torres del Paine y Carabineros hicieron un llamado a turistas, conductores y familias a respetar los límites de seguridad y planificar sus viajes con anticipación frente a las interrupciones de tránsito en la ruta.