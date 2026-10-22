Estudiantes de la UMAG participan en el Congreso Nacional CONCAIC 2026 en Valparaíso

Una delegación del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial y Auditoría (CEE ICA) de la Universidad de Magallanes (UMAG) se encuentra participando en el Congreso Nacional CONCAIC 2026, evento que se lleva a cabo en la ciudad de Valparaíso durante los días 22, 23 y 24 de octubre.

Esta participación consolida la reciente integración formal de la UMAG como miembro oficial del Consejo Nacional de Centros de Alumnos de Ingeniería Comercial, hito que permite posicionar la voz de los estudiantes del territorio austral en el encuentro académico y gremial más relevante de la disciplina en Chile.

Desde la directiva del centro de alumnos resaltaron la importancia estratégica de representar a la región en una instancia que reúne a más de 300 futuros profesionales provenientes de 24 universidades del país, abordando una agenda enfocada en innovación, sostenibilidad y transformación digital.