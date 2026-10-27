Dr. Alejandro Berkovits: “Tenemos que ir a buscar a esas mujeres que tienen más riesgo de cáncer de mama”

En Chile se detectan anualmente 6 mil casos de cáncer de mama, patología que constituye la principal causa de muerte oncológica en mujeres y donde cerca de un 20% afecta a menores de 50 años.

Frente a este escenario, que golpea con especial fuerza a zonas extremas como Magallanes por sus desafíos de aislamiento y oportunidad diagnóstica, el Ministerio de Salud presentó su estrategia 2027-2030, centrada en la búsqueda activa y el asesoramiento genético en pacientes de alto riesgo.

La iniciativa, liderada por la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, busca anticipar el abordaje clínico mediante medicina personalizada.

“El cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres en Chile y alrededor del 20% se diagnostica antes de los 50 años. Por eso trabajamos en dos focos: detección precoz en casos de alto riesgo para llegar antes de esa edad, y mejores oportunidades de diagnóstico y tratamiento”, afirmó la subsecretaria Pizarro.

El plan contempla pesquisar a familiares directos de mujeres con antecedentes hereditarios, segmento que representa entre el 20% y 30% de los diagnósticos.

En una red asistencial como la magallánica, focalizar el tamizaje en este grupo crítico permitiría optimizar derivaciones y evitar que las pacientes consulten en etapas avanzadas.

Al respecto, el jefe del Departamento de Cáncer del Minsal, Alejandro Berkovits, precisó: “Tenemos que ir a buscar a esas mujeres que tienen más riesgo de cáncer de mama y ofrecerles exámenes. Esta pesquisa va de la mano con el Plan Nacional del Cáncer, que nos mandata a identificar riesgos hereditarios y brindar asesoramiento genético. No es fácil sicológicamente, pero nos pone en una realidad de la que debemos ocuparnos a tiempo”.