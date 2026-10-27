En Chile se detectan anualmente 6 mil casos de cáncer de mama, patología que constituye la principal causa de muerte oncológica en mujeres y donde cerca de un 20% afecta a menores de 50 años.
Frente a este escenario, que golpea con especial fuerza a zonas extremas como Magallanes por sus desafíos de aislamiento y oportunidad diagnóstica, el Ministerio de Salud presentó su estrategia 2027-2030, centrada en la búsqueda activa y el asesoramiento genético en pacientes de alto riesgo.
La iniciativa, liderada por la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, busca anticipar el abordaje clínico mediante medicina personalizada.
“El cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres en Chile y alrededor del 20% se diagnostica antes de los 50 años. Por eso trabajamos en dos focos: detección precoz en casos de alto riesgo para llegar antes de esa edad, y mejores oportunidades de diagnóstico y tratamiento”, afirmó la subsecretaria Pizarro.
El plan contempla pesquisar a familiares directos de mujeres con antecedentes hereditarios, segmento que representa entre el 20% y 30% de los diagnósticos.
En una red asistencial como la magallánica, focalizar el tamizaje en este grupo crítico permitiría optimizar derivaciones y evitar que las pacientes consulten en etapas avanzadas.
Al respecto, el jefe del Departamento de Cáncer del Minsal, Alejandro Berkovits, precisó: “Tenemos que ir a buscar a esas mujeres que tienen más riesgo de cáncer de mama y ofrecerles exámenes. Esta pesquisa va de la mano con el Plan Nacional del Cáncer, que nos mandata a identificar riesgos hereditarios y brindar asesoramiento genético. No es fácil sicológicamente, pero nos pone en una realidad de la que debemos ocuparnos a tiempo”.
Dr. Alejandro Berkovits: “Tenemos que ir a buscar a esas mujeres que tienen más riesgo de cáncer de mama”
Las autoridades señalaron que se realizará una búsqueda activa de los familiares directos de las mujeres con alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, especialmente, si son menores de 50 años. El objetivo es hacer seguimiento de estas pacientes para entregar un tratamiento oportuno en caso de ser necesario.
En Chile se detectan anualmente 6 mil casos de cáncer de mama, patología que constituye la principal causa de muerte oncológica en mujeres y donde cerca de un 20% afecta a menores de 50 años.