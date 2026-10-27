Urgencias de salud primaria en Punta Arenas al límite por alza del 40% en virus respiratorios

​Una compleja epidemiológica enfrenta la red de Atención Primaria de Punta Arenas tras registrarse un incremento cercano al 40% en las consultas de urgencia de los tres Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) y el Servicio de Alta Resolutividad (SAR). El aumento, derivado principalmente de la circulación de virus respiratorios, mantiene a los recintos atendiendo a más de 440 pacientes al día.

​Frente a este escenario, el alcalde Claudio Radonich advirtió sobre la presión asistencial que experimenta el sistema municipal: “Estamos hablando de casi un 0,4% de la población que está todos los días viniendo a nuestros centros de urgencia, tanto los SAPU como el SAR. Por eso hemos reforzado esta semana con cuatro médicos más en nuestro sistema, sabiendo que hay una alta demanda sobre todo de estos virus respiratorios. Pedimos que las personas que no tengan algo urgente no vengan, porque es un virus muy contagioso y en la espera se pueden contagiar”.

​El cuadro clínico predominante corresponde a infecciones respiratorias agudas (IRA) altas, tales como rinovirus y faringitis. Según el jefe del Área de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, la afectación pediátrica lidera las estadísticas: “De la consulta total, más del 60% es consulta pediátrica, lo cual dificulta un poco en el sentido de que la atención se enlentece, porque con los niños hay que tener harto más cuidado. Llegamos a tener 12 médicos atendiendo simultáneamente en la red. Estamos en un promedio de dos o tres horas de espera, pero estos tiempos se pudieran alargar fundamentalmente por la demanda”.