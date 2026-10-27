HCM realiza inédita cirugía ortognática para tratar apnea severa del sueño

Un hito para la resolutividad de la salud pública austral se concretó en el Hospital Clínico de Magallanes (HCM), donde especialistas realizaron la primera cirugía ortognática de avance bimaxilar para tratar el síndrome de apnea obstructiva del sueño severo.

La intervención resolvió el cuadro del magallánico Esteban Concha Ulloa, quien durante dos décadas sufrió desaturaciones nocturnas de hasta un 75%, afectando su memoria, ánimo y vida laboral. La cirugía modificó la estructura ósea de maxilar y mandíbula para desobstruir la vía aérea.

El procedimiento surge del trabajo conjunto entre la Unidad de Sueño y Epilepsia y el equipo de Cirugía Maxilofacial del HCM, liderado por el doctor Alejandro Vergara Bravo e integrado por los doctores Francisco Silva, Antonio Núñez y Claudio Zamorano.

La jefa de la Unidad de Sueño, neuróloga Paola Amaro, explicó la pertinencia del abordaje: “Es el primer paciente que podemos trabajar en conjunto con Maxilofacial. Identificamos una apnea severa que podía beneficiarse de una solución anatómica. Esta alternativa está indicada para casos específicos y se evalúa en equipo, pues existen otros tratamientos según cada perfil”.

Por su parte, el cirujano maxilofacial Francisco Silva detalló el impacto estructural: “Se abre una puerta terapéutica resolutiva. Los pacientes tienen una vía aérea estrecha donde maxilar y mandíbula están en retroposición; el avance bimaxilar mejora el flujo de aire, favorece la oxigenación nocturna y disminuye apneas y ronquidos”.

Tras la intervención, el beneficiario Concha valoró el cambio: “Respiro mejor y estoy más tranquilo. Espero que más personas accedan a esta oportunidad”.