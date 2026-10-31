Educación y prevención: estudiantes protagonizaron el V Congreso ACV en Magallanes

​En el marco del proyecto intersectorial “Actívate, Cuídate y Vive sin ACV”, cerca de 200 alumnos de enseñanza media de Punta Arenas participaron en el V Congreso Estudiantil ACV, instancia que cerró el ciclo formativo anual sobre factores de riesgo, señales de alerta y prevención oportuna.

Con esta edición, la iniciativa impulsada por la Seremi de Salud, la Universidad de Magallanes, el Servicio de Salud Magallanes y el Hospital Clínico Magallanes alcanza a cerca de 800 jóvenes capacitados en cinco años.

​La seremi (s) de Salud, Vivian Garay, destacó el rol de los jóvenes:

“Esta quinta versión ha demostrado que la educación en salud es tremendamente importante como efecto multiplicador. Lo principal es estar listos para observar un signo de ACV y llegar pronto al hospital para recibir el tratamiento que tiene segundos para salvar una vida y evitar secuelas”.

​El neurólogo del Hospital Clínico de Magallanes e impulsor de la iniciativa, Javier Gaete, valoró el compromiso escolar:

“Estamos muy contentos con la participación de los colegios. Se nota el gran trabajo de profesores y estudiantes; los contenidos son de alto nivel y logran transmitirlos de manera lúdica y fácil de entender para toda la comunidad”.

​Por su parte, la jefa de APS del Servicio de Salud Magallanes, Erica Contreras, subrayó la rapidez de acción:

“Nuestros adolescentes son agentes de cambio. Frente a síntomas de ACV, es fundamental llamar al 131 para activar el código ACV o acudir de inmediato a urgencias, ya que el cerebro es dependiente del tiempo transcurrido”.