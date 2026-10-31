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Educación y prevención: estudiantes protagonizaron el V Congreso ACV en Magallanes

Cerca de 200 estudiantes de Punta Arenas participaron en el V Congreso Estudiantil ACV, consolidando un ciclo formativo que ya suma 800 jóvenes capacitados para actuar como agentes multiplicadores ante emergencias cerebrovasculares.

Jesus Nieves
Jesus Nieves

​En el marco del proyecto intersectorial “Actívate, Cuídate y Vive sin ACV”, cerca de 200 alumnos de enseñanza media de Punta Arenas participaron en el V Congreso Estudiantil ACV, instancia que cerró el ciclo formativo anual sobre factores de riesgo, señales de alerta y prevención oportuna.
Con esta edición, la iniciativa impulsada por la Seremi de Salud, la Universidad de Magallanes, el Servicio de Salud Magallanes y el Hospital Clínico Magallanes alcanza a cerca de 800 jóvenes capacitados en cinco años.
​La seremi (s) de Salud, Vivian Garay, destacó el rol de los jóvenes:
“Esta quinta versión ha demostrado que la educación en salud es tremendamente importante como efecto multiplicador. Lo principal es estar listos para observar un signo de ACV y llegar pronto al hospital para recibir el tratamiento que tiene segundos para salvar una vida y evitar secuelas”.
​El neurólogo del Hospital Clínico de Magallanes e impulsor de la iniciativa, Javier Gaete, valoró el compromiso escolar:
“Estamos muy contentos con la participación de los colegios. Se nota el gran trabajo de profesores y estudiantes; los contenidos son de alto nivel y logran transmitirlos de manera lúdica y fácil de entender para toda la comunidad”.
​Por su parte, la jefa de APS del Servicio de Salud Magallanes, Erica Contreras, subrayó la rapidez de acción:
“Nuestros adolescentes son agentes de cambio. Frente a síntomas de ACV, es fundamental llamar al 131 para activar el código ACV o acudir de inmediato a urgencias, ya que el cerebro es dependiente del tiempo transcurrido”.

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