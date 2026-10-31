Nueva ruta marítima conectará a Magallanes con las Islas Malvinas tras el zarpe del buque Danstar

​Un nuevo paso estratégico para la conectividad y el comercio austral se concretó con el zarpe del buque de carga Danstar desde el puerto de Valparaíso rumbo a la Región de Magallanes.

La nave, que operará bajo bandera chilena a través de la naviera Easter Island Logistics, proyecta inaugurar un servicio regular de transporte marítimo entre Punta Arenas y Puerto Stanley en diciembre.

​Antes de iniciar sus operaciones comerciales, la embarcación atracará en los astilleros de ASMAR en Magallanes, donde se someterá a faenas de acondicionamiento técnico indispensables para enfrentar las exigentes condiciones climáticas de las aguas patagónicas. El trazado marítimo contempla una distancia cercana a los 900 kilómetros, lo que permitirá unir la capital magallánica con las islas en apenas dos días y medio de navegación.

Este tiempo representa una sustancial ventaja logística frente a la alternativa que opera actualmente desde Montevideo, cuyo recorrido alcanza los 2.000 kilómetros.

​Pese a que la nave deberá transitar por sectores bajo jurisdicción marítima de Argentina una vez que abandone el Estrecho de Magallanes, las autoridades trasandinas descartaron bloqueos o trabas a su navegación.

Por su parte, la Cancillería chilena destacó que el proyecto se ajusta plenamente a los marcos normativos y tratados de libre tránsito vigentes entre ambos países, subrayando el buen pie de las relaciones bilaterales.