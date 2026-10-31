El Hospital Clínico de Magallanes (HCM) reforzó el llamado a toda la comunidad usuaria a mantener al día sus datos personales de contacto, especialmente el número telefónico y la dirección de domicilio.
La medida busca optimizar la comunicación directa con los pacientes, garantizar la oportuna confirmación de horas médicas y disminuir los índices de inasistencia en las atenciones programadas de la red asistencial.
La enfermera y jefa del Servicio de Orientación Médico y Estadístico (SOME) del recinto, Marisol Cárdenas, explicó: “Hace poco más de un año implementamos un sistema de confirmación de citas mediante WhatsApp, por lo que es indispensable que los registros telefónicos y domiciliarios estén vigentes en nuestras bases”.
La profesional subrayó además: “Mantener el contacto activo permite que, ante una cancelación oportuna, podamos reasignar inmediatamente ese cupo a otro paciente que se encuentra aguardando en lista de espera”.
Desde el establecimiento solicitaron que, en cada visita al hospital, los usuarios notifiquen cualquier modificación de datos en los mesones de atención. También instaron a no bloquear las líneas institucionales, pues representan el canal principal de coordinación. Contar con la dirección correcta posibilita, además, la realización de visitas domiciliarias si falla la vía telefónica.
Pese a que los últimos balances muestran un aumento sostenido en la interacción de los usuarios con el sistema de mensajería, el HCM insistió en la corresponsabilidad ciudadana. Asistir a las citas agendadas o avisar con anticipación en caso de impedimento resulta esencial para optimizar los recursos médicos y garantizar una atención oportuna para toda la región.
Hospital Clínico llama a actualizar datos para optimizar horas médicas y reducir inasistencias
El principal recinto médico de la región instó a los usuarios a actualizar sus números telefónicos y domicilios en los mesones de atención, medida clave para el sistema de confirmación vía WhatsApp y la reasignación inmediata de horas asistenciales.
El Hospital Clínico de Magallanes (HCM) reforzó el llamado a toda la comunidad usuaria a mantener al día sus datos personales de contacto, especialmente el número telefónico y la dirección de domicilio.