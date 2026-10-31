Hospital Clínico llama a actualizar datos para optimizar horas médicas y reducir inasistencias

El Hospital Clínico de Magallanes (HCM) reforzó el llamado a toda la comunidad usuaria a mantener al día sus datos personales de contacto, especialmente el número telefónico y la dirección de domicilio.

La medida busca optimizar la comunicación directa con los pacientes, garantizar la oportuna confirmación de horas médicas y disminuir los índices de inasistencia en las atenciones programadas de la red asistencial.

La enfermera y jefa del Servicio de Orientación Médico y Estadístico (SOME) del recinto, ​Marisol Cárdenas, explicó: “Hace poco más de un año implementamos un sistema de confirmación de citas mediante WhatsApp, por lo que es indispensable que los registros telefónicos y domiciliarios estén vigentes en nuestras bases”.

La profesional subrayó además: “Mantener el contacto activo permite que, ante una cancelación oportuna, podamos reasignar inmediatamente ese cupo a otro paciente que se encuentra aguardando en lista de espera”.

​Desde el establecimiento solicitaron que, en cada visita al hospital, los usuarios notifiquen cualquier modificación de datos en los mesones de atención. También instaron a no bloquear las líneas institucionales, pues representan el canal principal de coordinación. Contar con la dirección correcta posibilita, además, la realización de visitas domiciliarias si falla la vía telefónica.

​Pese a que los últimos balances muestran un aumento sostenido en la interacción de los usuarios con el sistema de mensajería, el HCM insistió en la corresponsabilidad ciudadana. Asistir a las citas agendadas o avisar con anticipación en caso de impedimento resulta esencial para optimizar los recursos médicos y garantizar una atención oportuna para toda la región.