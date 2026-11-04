El 15 de diciembre: SLEP informará el personal que contará para el 2027 en escuelas y liceos

Con una merma constante de alumnos en sus registros, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes mantiene en pleno estudio un severo plan de adecuación para el próximo año escolar, el cual contempla la eventual rebaja de cerca de 8.500 horas pedagógicas, la posibilidad de fusionar cursos en recintos con baja matrícula y una exhaustiva revisión de las plantas docentes en escuelas y liceos del territorio austral.
La institución administradora de la educación pública regional fijó un calendario perentorio para dirimir el alcance operativo de las medidas. De acuerdo con lo precisado por el director subrogante del SLEP Magallanes, Carlos Rodrigo Sepúlveda, el organismo tiene como fecha límite mediados de diciembre para oficializar la conformación del personal docente y técnico con el que operarán los diversos recintos educativos en el ciclo venidero.
El argumento medular que sostiene este ajuste descansa en el retroceso progresivo de la matrícula escolar en la zona. “Tenemos menos matrícula, y el plan que se está llevando, que tiene que ver con la dotación docente, tiene que ver con eso”, aseveró la autoridad subrogante. Consultado por la cantidad exacta de acuerdos contractuales que no serán renovados o que se suspenderán, Sepúlveda declinó entregar números preliminares: “No lo tenemos, porque están haciendo el levantamiento y tienen que cerrar ese estudio”. Dicho proceso de calibración horaria es encabezado actualmente por el equipo de gestión central del servicio junto a los directores de los colegios y los encargados de las unidades técnicas pedagógicas (UTP).
Reorganización interna de salas
Entre las cartas que se barajan sobre la mesa de análisis técnico figura la reorganización interna mediante la fusión de cursos al interior de escuelas y liceos, especialmente en aquellos niveles con mínimos históricos de asistencia. Si bien Sepúlveda advirtió que la determinación no está zanjada en su totalidad, reconoció la viabilidad de la fórmula: “Podría ser. Tenemos establecimientos que tienen muy poca matrícula. Tenemos el establecimiento como podría ser (Escuela) Portugal. Pero creo que hay que hacer un levantamiento”.
Frente a la inquietud de las comunidades educativas, la autoridad trazó una línea divisoria categórica entre el reordenamiento de cursos y la clausura definitiva de establecimientos en Punta Arenas o en las demás provincias australes, descartando cierres de recintos para el corto plazo. “Cerrar un establecimiento es complejo, nos vamos a demorar un año, dos años en un proceso largo. Hay que avisar, hay que trabajar… Tiene todo un proceso administrativo que tiene que ver con estudios que nosotros todavía no lo hemos iniciado”, remarcó el directivo.
La brecha de la natalidad austral
El reajuste que hoy tensiona al sistema escolar no constituye una anomalía aislada de la gestión administrativa, sino la manifestación palpable de un declive estructural de la natalidad que arrecia con particular agudeza en el extremo sur. De acuerdo con las cifras consolidadas por el Ministerio de Educación, la Región de Magallanes experimentó una contracción de 2.514 estudiantes en un lapso de seis años, retrocediendo desde los 31.779 alumnos contabilizados en 2020 a 29.265 durante el presente 2026.
La cifra —que equivale en términos reales a vaciar la capacidad completa de varios liceos tradicionales de la región— anticipa un complejo escenario de negociación entre el servicio local y los gremios docentes antes de que concluya el año. A medida que las aulas ven mermar la presencia infantil y juvenil en la Patagonia, el plazo de diciembre no solo obligará a cuadrar balances de horas y dotación docente, sino que abrirá una discusión impostergable sobre el diseño y la sustentabilidad de la educación pública en el confín austral.