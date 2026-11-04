Hobbyland regresa para recaudar fondos en favor de las Jornadas

El entusiasmo por el coleccionismo y la solidaridad vuelven a encontrarse en una nueva edición de Hobbyland, la tradicional muestra que este año llega a su octava versión con un propósito claro: apoyar a las Jornadas por la Rehabilitación.

El encuentro reúne a expositores que comparten sus colecciones con la comunidad y transforman su pasión en una vía de ayuda social.

El organizador del evento, ​Raúl Ochoa, enfatizó la seriedad y el compromiso detrás de esta iniciativa solidaria: “Para esto se tiene que firmar un convenio con el Club de Leones y ellos tienen que autorizarnos todos los años para poder hacer el evento y recaudar dinero para las Jornadas. Esto no es al lote”, recalcó.

​La estructura de recaudación se sustenta en el aporte de cada participante y en la respuesta del público que asiste al recinto. “Cada socio para participar tenemos que pagar cinco mil pesos y ese aporte va directo a las Jornadas. Luego, la entrada general cuesta mil pesos y todo lo que se recaude también va directo a las Jornadas”, detalló Ochoa, explicando que la meta es sumar desde distintas vías, incluyendo una kermés con donaciones internas de los miembros.

​El optimismo del equipo organizador se fundamenta en los resultados logrados en versiones previas. Durante una edición realizada en el Liceo Alberto Barrera, la actividad logró reunir cerca de un millón seiscientos mil pesos en apenas dos jornadas. “Ojalá que este año nos vaya tan bien como en esa oportunidad”, expresó el vocero.

​La exhibición contempla mesas temáticas donde los expositores despliegan piezas exclusivas, modelos a escala y objetos de culto. El público podrá recorrer los stands, interactuar con los coleccionistas y colaborar activamente con una causa que entrega apoyo a cientos de familias a través de las Jornadas.