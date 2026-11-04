Prófugo con dos órdenes de detención sufre grave fractura tras intentar huir de Carabineros por los techos en Punta Arenas

Un sujeto con requerimientos judiciales pendientes terminó con lesiones de carácter grave durante la mañana de este miércoles tras protagonizar una fallida fuga en el sector sur de Punta Arenas, luego de ser interceptado por personal de Carabineros de Chile en las inmediaciones de la población Archipiélago de Chiloé.

El procedimiento se originó a temprana hora en el marco de un patrullaje preventivo focalizado, destinado a la búsqueda y captura de prófugos de la justicia. Al momento en que los efectivos policiales intentaron fiscalizar al individuo en la vía pública, este desobedeció la orden de detención y huyó a pie a toda velocidad por los pasajes aledaños.

En su desesperado intento por evadir el cerco policial, el hombre irrumpió en propiedades privadas colindantes y comenzó a escalar portones, panderetas y estructuras de cierre perimetral para desplazarse por las techumbres de las viviendas. Sin embargo, durante una de las maniobras de salto entre las rejas de los inmuebles, perdió el equilibrio y cayó pesadamente sobre el pavimento, sufriendo una fractura expuesta de tibia y peroné que le impidió continuar su desplazamiento.

Órdenes judiciales vigentes y custodia en el hospital

Ante la evidente gravedad de la lesión, el personal policial concretó de inmediato su aprehensión y coordinó una ambulancia de urgencia para trasladarlo hasta el centro asistencial de la comuna, donde ingresó a la unidad de urgencias para recibir atención médica especializada, curaciones e inmovilización ósea.

Al verificar sus antecedentes en la plataforma del sistema institucional, los funcionarios constataron que el individuo mantenía dos órdenes de detención vigentes emanadas por los tribunales de justicia, antecedentes que motivaron su temeraria maniobra de escape.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado permanece internado bajo estricta custodia policial en el recinto hospitalario, a la espera de su evolución clínica e intervención quirúrgica para coordinar su posterior audiencia de formalización ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.