ENAP entregará dispositivos educativos para favorecer la detección temprana del cáncer de mama

El Servicio de Salud Magallanes y la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, suscribieron un convenio de colaboración por segundo año consecutivo, para fortalecer la detección temprana del cáncer de mama y cervicouterino.

El acuerdo permitirá que mujeres y hombres conozcan información fidedigna sobre autocuidado y control de salud. Además de facilitar el acceso a exámenes preventivos.

La Empresa Nacional del Petróleo, entregará material educativo sobre autocuidado, autoexamen y exámenes preventivos, además de la adquisición de dispositivos Palpa, herramienta educativa que permite conocer el tejido mamario y favorecer la identificación oportuna de posibles alteraciones.

Por su parte, el Servicio de Salud Magallanes coordinará jornadas informativas y de tamizaje, destinadas a acercar las prestaciones de mamografía y Papanicolaou a las mujeres de la región.

“La pesquisa oportuna es fundamental para detectar estas patologías en etapas iniciales y acceder a alternativas de tratamiento más efectivas”, indicó el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras.

Por su parte, el gerente de Exploración y Reservorios de ENAP Magallanes, destacó la alianza desarrollada con el sector salud para fortalecer la prevención y la detección precoz del cáncer.

“Este convenio considera la realización de una gran jornada de actividad física, en la que todas y todos nos sumaremos con energía para prevenir el cáncer de mama y cervicouterino. La iniciativa también contempla la distribución de material educativo y la puesta a disposición de 200 dispositivos Palpa para la población femenina. Queremos que las mujeres conozcan estas herramientas, identifiquen oportunamente cualquier señal de alerta y puedan tomar las medidas necesarias a tiempo”, señaló.