El Terminal José Santos Mardones dio un paso decisivo hacia su modernización. La Empresa Portuaria Austral (EPAustral) concretó el 100% de las obras de refuerzo estructural de la losa del muelle, una inversión 100% propia de $8.988 millones —equivalente a 217.111 UF— diseñada para transformar el rendimiento logístico del extremo sur.

Los trabajos, iniciados en diciembre de 2024 y concluidos en octubre de 2026 por la Constructora Vilicic S.A., permiten que el sitio cuente desde ahora con la resistencia estructural necesaria para incorporar futuras grúas móviles. Con este salto técnico, el terminal proyecta duplicar su capacidad de transferencia de carga, pasando de 400.000 a 800.000 toneladas anuales, además de acelerar la atención de contenedores y de carga de proyectos.

“En una sola frase: vamos a ser más eficientes, más rentables y competitivos. Mejoramos el puerto para industrias de la carga, pesca, salmonicultura y futuras nuevas oportunidades.” — José Miguel Cruz, presidente del directorio de la Empresa Portuaria Austral (EPAustral).