La empresa magallánica Las Torres Patagonia expuso su modelo de conservación y resiliencia territorial desarrollado en Torres del Paine durante la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), realizada en Antalya, Turquía.

La presentación estuvo a cargo del gerente de Conservación, Sostenibilidad y Seguridad de la compañía, director ejecutivo de Las Torres Patagonia Conservancy y observador acreditado por ONU Turismo, John Ojeda.

El ejecutivo detalló la aplicación de su Plan de Acción Climática, Estrategia de Sostenibilidad y Plan de Manejo, enfocándose en infraestructura habilitante para reducir el impacto de los visitantes.

“La adaptación al cambio climático nos invita a revisar cómo planificamos y desarrollamos infraestructura en nuestros territorios, incorporando una mirada de largo plazo que considere las condiciones naturales, la seguridad y la resiliencia. En nuestro caso, esto se refleja en iniciativas como el rediseño de senderos y los proyectos de nuevos puentes, donde buscamos mejorar la conectividad y reducir los impactos sobre el entorno, considerando las características ambientales e hidráulicas del territorio. Creemos que este enfoque es especialmente relevante para Magallanes, donde avanzar hacia infraestructura habilitante más segura, sostenible y resiliente representa una oportunidad para el desarrollo regional”, explicó Ojeda.

Desde la Corporación de Desarrollo de Magallanes (Cormag), su gerenta general, Yenny Oyarzo, destacó la proyección internacional de su empresa socia: “Desde la Cormag vemos como un importante hito que nuestros socios de Las Torres Patagonia hayan participado en una instancia de alcance mundial como la COP31. El trabajo que han impulsado en Torres del Paine demuestra que es posible avanzar en iniciativas que compatibilizan la protección del entorno natural con el desarrollo de proyectos que aportan a los territorios”.