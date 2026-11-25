El Ejército de Chile decidió poner término anticipado a un contrato de US$44,4 millones (casi 46 mil millones de pesos chilenos), suscrito en octubre de 2022 con Airbus Helicopters Cono Sur S.A., para el mantenimiento mayor de parte de su flota de helicópteros AS532 AL Cougar.

De acuerdo con antecedentes recopilados por Bío Bío Investiga, la División de Adquisiciones del Ejército (DIVAE) cortó unilateralmente el vínculo con la compañía aeroespacial, a la que había encargado la denominada Gran Visita de aeronaves pertenecientes a la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE), utilizadas para transporte de tropas, operaciones militares, evacuaciones aeromédicas y rescate.

Para ejecutar estas labores —que implican desmontar los equipos, revisar componentes y reemplazar piezas que cumplieron su vida útil—, tres helicópteros identificados con las matrículas H-280, H-281 y H-284 fueron enviados inicialmente a las instalaciones de Helibras, filial de Airbus ubicada en Itajubá, Brasil.

Mientras el H-280 regresó al país en octubre de 2024, el retorno del H-284, previsto para el primer semestre de este año, no se concretó. Frente a los retrasos, en julio de 2026 la BAVE comenzó a sostener reuniones con otras firmas del rubro para explorar alternativas de mantenimiento en territorio nacional.

Disputa en Contraloría y ejecución de boletas

El quiebre se produce pocas semanas después de un dictamen emitido el 2 de noviembre de 2026 por el subcontralor general, Víctor Merino Rojas. A petición de Airbus, el órgano fiscalizador se pronunció sobre trabajos adicionales detectados durante la reparación del helicóptero H-284 en Brasil que no estaban contemplados en las bases originales.

En su resolución, la Contraloría General de la República dio la razón a la firma europea, estableciendo que el Ejército no podía exigir dichas prestaciones dentro del precio inicial pactado, por lo que debía determinar su valor y formalizar una nueva contratación para ejecutarlas.

Pese a ese fallo, la DIVAE optó por romper el contrato de raíz debido a presuntos atrasos y malas prácticas en los mantenimientos, ejecutando en paralelo boletas de garantía por 7 millones de dólares, según señalaron fuentes conocedoras del proceso.

La ruptura ocurre días después de que se conociera el acuerdo alcanzado por Airbus para evitar un juicio por un fatal accidente aéreo de la PDI, cuya indagatoria de la DGAC atribuyó el siniestro a deficiencias durante una Gran Visita previa. Consultado por estos hechos, tanto el Ejército como el representante de Airbus y excontralor Ramiro Mendoza declinaron emitir un pronunciamiento formal.