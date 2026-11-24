Tras la realización de la 39° versión de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, se dieron a conocer los cinco números ganadores de la tradicional rifa solidaria, sorteo que contempló importantes premios para quienes colaboraron con la cruzada regional.

El premio mayor, correspondiente a un vehículo SUV marca Changan, modelo New CS15 MT, año 2026, recayó en el ticket N° 01556.

El segundo premio, consistente en un viaje para dos personas a Coyhaique con estadía de una semana en el Hotel Dreams Patagonia y pasajes aéreos de Aerovías DAP, fue obtenido por el número N° 11309.

En tanto, el tercer premio, correspondiente a una gift card de $500.000, quedó en manos del ticket N° 21179.

Por su parte, el cuarto premio —un televisor Philips de 55 pulgadas— fue para el número N° 16300, mientras que el quinto premio, un bergère de un cuerpo, correspondió al ticket N° 24734.