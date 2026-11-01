Estudiantes y Seremi presentan al gobernador Jorge Flies el programa “Escuelas Abiertas” para Magallanes

En las dependencias del Gobierno Regional, el seremi de Educación, José Raúl Alvarado, junto a una comitiva de seis dirigentes de centros de estudiantes de enseñanza media, presentó formalmente al gobernador regional, Jorge Flies, la propuesta del programa “Escuelas Abiertas”. La reunión, concertada previamente por la autoridad regional, marcó el inicio de la tramitación de esta iniciativa orientada a fortalecer la salud mental, la convivencia y las alternativas de desarrollo integral de las comunidades escolares magallánicas.

El plan de trabajo agrupa a comunidades de dependencias pública, particular subvencionada y privada a lo largo de las cuatro provincias del territorio austral.

Integración y derribo de barreras entre colegios

Uno de los pilares del diseño es promover un sistema colaborativo entre establecimientos, sin distinción de su tipo de administración. Al respecto, el seremi José Raúl Alvarado subrayó que la propuesta apunta a superar brechas históricas en el entorno formativo local.

“Queremos propiciar la solidaridad, el compañerismo, la integración y eliminar también esas trabas discriminatorias que hay entre sostenedores. En el fondo, que los jóvenes puedan recibir una formación en ese contexto que los va a favorecer abiertamente no solo en su formación valórica y en su trayectoria de vida, sino que además en el sentido de pertenencia y de identidad que tienen que tener con sus establecimientos educacionales y con el sistema educativo”.

Oferta extraprogramática: deporte, cultura y salud mental

La iniciativa surge a partir de las inquietudes canalizadas por los propios alumnos respecto a la convivencia y el cuidado de la salud mental de sus compañeros. Para responder a estas necesidades, el documento contempla una oferta de talleres y actividades coordinadas junto a diversas secretarías regionales ministeriales en áreas como deporte, medio ambiente, ciencias y salud.

Asimismo, se proyecta la realización de encuentros masivos, provinciales y regionales, vinculados a disciplinas artísticas como el teatro y el folclore, incentivando el intercambio y la participación activa de los escolares en sus recintos fuera del horario tradicional.

Procedimiento técnico y revisión en el Consejo Regional

Respecto al recibimiento de la autoridad regional, Alvarado destacó la sintonía alcanzada durante la audiencia: “La recepción fue muy grata, fue muy amable, muy atenta. La primera autoridad se entusiasmó con el tema que le comentaron y compartieron los alumnos, y también porque le solicitaron encarecidamente de su apoyo, del Gobierno Regional y de los propios consejeros, ya que es una temática muy de ellos”.

Durante la cita se entregó formalmente el documento programático y la propuesta de financiamiento. Tras la anuencia preliminar del gobernador Flies, el proyecto comenzará su etapa de análisis con los equipos profesionales del Gobierno Regional. Posteriormente, el plan será presentado ante los consejeros regionales y el presidente de la Comisión de Educación del CORE para incorporar sugerencias, definir readecuaciones técnicas y estructurar los recursos necesarios para su puesta en marcha en Magallanes.