Estudio de la CNC revela fallas de rotulado y falta de certificación en malls chinos del país

Fallas en el etiquetado, carencia de certificaciones obligatorias a la vista y transacciones sin boleta detectó un informe elaborado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC) tras fiscalizar 87 locales comerciales de los denominados malls chinos a nivel nacional. La medición constató que las mayores brechas se concentran en establecimientos ubicados en regiones.

Uno de los puntos más críticos se registró en el rubro cosmético, presente en el 94,3% de los recintos visitados. De acuerdo con los antecedentes recopilados, el 62,2% no exhibía la debida certificación del Instituto de Salud Pública (ISP) y el 43,9% no contaba con instrucciones en español.

El presidente del gremio comercial, José Pakomio, solicitó intensificar las inspecciones sanitarias en estos recintos debido al riesgo directo para los consumidores: “La falta de antecedentes dificulta conocer las indicaciones, precauciones y respaldo de productos que se aplican directamente sobre el cuerpo”.

Incumplimientos en juguetes, tecnología y área tributaria

Las observaciones del informe se extendieron a diversos rubros de consumo masivo:

Artículos de aseo: El 77,8% de los locales presentó rotulados fuera de la norma examinada.

Productos electrónicos: El 51,4% no mostraba el código QR de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y un 34,7% no disponía de información en español.

Juguetes: Comercializados en el 96,6% de los recintos, registraron un 38,1% sin rotulación en idioma nacional y un 42,9% sin manuales de uso preventivo.

Emisión tributaria: En el 14,9% de las compras presenciales realizadas en efectivo no se entregó inicialmente boleta o recibo legal.

El estudio advirtió además dudas en la autenticidad de las mercaderías: en el 17,2% de las tiendas no se pudo comprobar el origen de las marcas y en un 4,6% se identificaron productos derechamente falsificados.

Ante este diagnóstico, la directora nacional subrogante del Sernac, Carolina González, recordó la obligatoriedad de cumplir las normas de consumo, mientras que la Cámara de la Industria Cosmética abogó por fortalecer fiscalizaciones conjuntas entre el Servicio de Impuestos Internos, municipios y autoridades de salud bajo reglas parejas para todo el comercio.