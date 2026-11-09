Punta Arenas y Valdivia firman convenio de colaboración centrado en humedales y planificación urbana

Las municipalidades de Punta Arenas y Valdivia formalizaron una alianza estratégica tras suscribir un convenio amplio de colaboración mutua. La firma se llevó a cabo en las inmediaciones del Humedal Pudeto, espacio escogido para simbolizar el trabajo técnico conjunto en materia de sustentabilidad y ordenamiento territorial.

El acuerdo establece marcos de cooperación en áreas clave como modernización de la gestión municipal, programas comunitarios, fomento del turismo y desarrollo económico, además de la capacitación de funcionarios y la transferencia recíproca de capacidades técnicas.

Uno de los ejes principales apunta a la preservación y administración de los ecosistemas acuáticos urbanos. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que la experiencia valdiviana será un aporte relevante para la capital regional de Magallanes: “Hoy estamos en el Humedal Pudeto, un humedal que para nuestra ciudad es un emblema, está en el corazón de nuestra ciudad. Tenemos dos más. Es importante cómo administramos, cómo convivimos y cómo generamos que esto sea un valor agregado para la ciudad, y hay una gran experiencia en Valdivia”.

Asimismo, el jefe comunal magallánico confirmó que recurrirán al equipo técnico de la capital de Los Ríos para robustecer el proceso del Plan Regulador Comunal. “Vamos a estar pidiéndole la colaboración a Valdivia, que ya está más avanzado finalmente, para que estos temas, que siempre son las zonas grises de una discusión de este tipo, pongamos también respuestas técnicas probadas”, sostuvo Radonich.

Experiencia técnica en gestión ambiental

Por su parte, la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, valoró el trabajo coordinado entre capitales del sur austral, haciendo hincapié en la articulación urbana y las áreas de desarrollo industrial: “Desde Valdivia, estamos siempre mirando hacia el sur y queremos en eso fortalecernos mutuamente. Acá ustedes tienen un gran trabajo en múltiples áreas que a nosotros también nos interesa fortalecer. Y, al mismo tiempo, poner a disposición lo que podemos hacer desde Valdivia”.

La jefa comunal relevó también las proyecciones en adaptación frente al cambio climático y la industria naval. En el ámbito de los recursos hídricos, destacó el precedente de su comuna tras recibir la distinción internacional de Ciudad Humedal bajo la Convención Ramsar, reconocimiento que posicionó a Valdivia como pionera en América Latina y el Caribe y cuyo modelo de gestión servirá de insumo para las políticas ambientales en Punta Arenas.