Consultor magallánico impulsa innovador ecosistema de inteligencia artificial y conocimiento aplicado desde el extremo sur

Exportar conocimiento y criterio profesional en lugar de materias primas tradicionales es la meta del ecosistema tecnológico liderado desde Punta Arenas por Claudio Gutiérrez Venegas, consultor con 16 años de trayectoria en dirección de empresas. La propuesta articula asesoría de negocios, publicaciones formativas y el entrenamiento de herramientas de inteligencia artificial a partir de realidades operativas concretas.

La base del proyecto opera mediante IEXS Consultoría Estratégica, firma orientada a resolver una falla recurrente en el mercado corporativo: la adquisición precipitada de software avanzado sin un diagnóstico previo sobre el problema que se pretende solucionar. Para Gutiérrez, implementar algoritmos sin anclaje en la gestión ni métricas claras convierte a la tecnología en un gasto innecesario.

Para abordar la brecha formativa, el profesional trabaja en una saga de cinco libros dedicados a la toma de decisiones críticas en entornos digitales. Entre ellos figuran El filtro anti-IA, enfocado en la validación humana de respuestas automatizadas, y Gobernanza de IA, texto que profundiza en la responsabilidad legal y directiva ante fallos algorítmicos. La iniciativa editorial ha contado con financiamiento propio y el apoyo inicial de la Fundación Nandwani.

Entrenar modelos globales con realidad austral

El componente técnico más avanzado del modelo es Fi-Tune/12, un laboratorio especializado en transformar la experiencia de gestión de pequeñas y medianas empresas en conjuntos de datos para el ajuste fino (fine-tuning) de modelos de lenguaje (LLMs). Su denominación rinde homenaje a la Duodécima Región de Magallanes.

“Los modelos actuales han leído casi todo, pero haber leído mucho no es lo mismo que haber estado ahí. Una pyme en Magallanes vive realidades de logística, cultura y mercado que no se parecen en nada a las de Silicon Valley. No necesito construir mi propio modelo para participar en esta industria: puedo aportar el criterio que a esos modelos les falta”, explica el consultor.

Tras participar en rondas de negocios internacionales con empresas tecnológicas de Brasil, Gutiérrez planteó la necesidad de que el Gobierno Regional y los organismos de fomento adapten sus instrumentos hacia proyectos intensivos en capital intelectual, demostrando que el aislamiento geográfico no impide competir en mercados globales de alta complejidad técnica.