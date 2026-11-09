Chile y Argentina activan nueva versión de la Patrulla Antártica Naval Combinada para resguardo marítimo

Las armadas de Chile y Argentina iniciaron los preparativos operativos para la ejecución de la vigésima novena edición de la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), misión bilateral orientada a salvaguardar la vida humana en el mar y proteger el ecosistema polar durante la temporada estival.

La operación comenzará formalmente el 15 de noviembre y se mantendrá activa hasta el 31 de marzo de 2027. Las tareas se concentrarán al sur del paralelo 60° sur, abarcando maniobras de búsqueda, rescate y salvamento marítimo (SAR), además de fiscalización ambiental y control de eventuales episodios de contaminación derivados del tráfico de naves científicas y turísticas.

Para sumarse a las operaciones, el aviso argentino ARA “Bahía Agradable” zarpó desde el apostadero naval de Mar del Plata bajo el mando del capitán de corbeta Leandro Ariel Bornancini. La dotación está compuesta por 80 efectivos, distribuidos entre 60 tripulantes de dotación fija y 20 especialistas complementarios.

La nave efectuará una primera recalada logística en la Base Naval Puerto Belgrano para reabastecimiento, para luego enfilar rumbo a Ushuaia. En la capital de Tierra del Fuego embarcará equipamiento técnico del Servicio de Salvamento de la Armada Argentina y personal de Infantería de Marina antes de internarse en aguas antárticas.

Esquema de patrullaje conjunto

El dispositivo naval estará estructurado en cuatro etapas sucesivas, esquema en el cual una unidad de la Armada de Chile y la embarcación trasandina se alternarán los roles de Buque de Servicio Antártico y Buque de Apoyo Antártico.

Este sistema de relevos operativos busca asegurar una presencia permanente en los sectores de mayor complejidad náutica, optimizando los tiempos de reacción ante emergencias y garantizando el cumplimiento de los protocolos establecidos en el marco del Tratado Antártico.