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El Club de Leones Cruz del Sur confirmó la programación artística y los horarios para el espectáculo de cierre de la 39ª versión de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, evento que se desarrollará este sábado 21 de noviembre en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas.

La jornada solidaria estará dividida en tres bloques dirigidos a distintos públicos, combinando talentos regionales e invitados nacionales:

Viñeta Bloque Infantil (15:00 a 16:30 horas): Contará con las presentaciones del payaso Polvorita, el Conjunto Luceros del Confín y la animación de la Tía Pucherito junto al Payaso Wellinton.

Viñeta Bloque Juvenil Familiar (hasta las 19:00 horas): Reunirá el rap y freestyle de Pepe Grillo / El Vakilla 777, la presentación de Pol Pablo (ganador de The Voice) y la Compañía de danza espectáculo LEGACY.

Viñeta Bloque Estelar (desde las 21:30 horas): El tramo de clausura incluirá folclore, música y humor con Taller Alturas, Dominga Rodríguez, el comediante Charola Pizarro, Toly Fu, Klau Martínez, Los Tr3s Palacios, Embajada Playadito y Voces del Centenario.

Venta de entradas, transmisión y cuenta bancaria

Las entradas para asistir de forma presencial al recinto municipal se venden en la sede del Club de Leones Cruz del Sur, ubicada en calle O’Higgins 301, en horario de 09:30 a 19:00 horas. Los valores de adhesión fijados por tramo son de $2.000 para el Bloque Infantil, $3.000 para el Bloque Juvenil Familiar y $4.000 para el Bloque Estelar.

Para el público de toda la región que siga la jornada desde sus hogares, el espectáculo será transmitido en vivo por señal abierta a través de TVN Red Austral. En paralelo, permanece habilitada la cuenta corriente 919-00-176100 del BancoEstado para recibir aportes destinados al financiamiento de los centros de rehabilitación de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.