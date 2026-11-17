La joven cantante y compositora magallánica Dominga Rodríguez confirmó su participación en las próximas Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, evento solidario donde se presentará el sábado sobre el escenario del Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas.

En comunicación con Diario El Pingüino, la intérprete de 15 años expresó su entusiasmo por formar parte de la programación oficial de la tradicional campaña solidaria.

“Estoy muy feliz de invitarlos a las próximas Jornadas en Punta Arenas. Para mí es muy especial ser parte de este encuentro y tener la oportunidad de presentarme en el escenario estelar con tan solo 15 años en mi propia ciudad, frente a mi gente y en la tierra que me vio crecer”, señaló la artista.

Respecto de la propuesta musical que exhibirá ante el público puntarenense, Rodríguez adelantó que trabaja en una selección de temas pensada para conectar con los asistentes de todas las edades.

“He preparado un repertorio muy especial con canciones que me emocionan, grandes clásicos de la música y temas que espero que puedan cantar y disfrutar conmigo”, detalló.

Asimismo, la joven promesa de la música austral prometió un espectáculo integral para respaldar la causa benéfica que convoca cada año a toda la región.

“Será una presentación llena de música, emoción, sorpresas y quiero que vivamos juntos una noche inolvidable”, enfatizó.