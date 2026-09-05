Expo Empanada se tomó la Galería Palace de Punta Arenas

Si septiembre tiene un sabor, probablemente sea el de una empanada recién salida del horno. Y para quienes todavía no tienen decidido dónde comprar para el 18, la Municipalidad de Punta Arenas abrió el apetito con una nueva Expo Empanada, iniciativa que reunió a ocho emprendimientos gastronómicos locales en la Galería Palace. La actividad permitió a los visitantes degustar y conocer distintas preparaciones, con una oferta que fue mucho más allá de la tradicional empanada de pino.

La jornada fue valorada por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien destacó que esta iniciativa busca entregar una vitrina a las pequeñas y medianas empresas locales, especialmente en un escenario económico complejo. “Qué mejor excusa que septiembre con la empanada”, señaló, resaltando además la variedad disponible, incluyendo alternativas sin gluten para quienes buscan una opción diferente para las Fiestas Patrias. El objetivo, explicó, no es solo vender durante la jornada, sino también que los consumidores conozcan los emprendimientos y puedan realizar sus pedidos para el 18.

Y opciones no faltaron: pino de horno y fritas, centolla con queso, ostiones, camarón, mariscos, napolitana, choclo con queso, vegetarianas, veganas y hasta empanadas dulces de ruibarbo, manzana y membrillo. La respuesta del público, según el municipio, fue positiva e incluso algunas de las empanadas se agotaron rápidamente. Entre los participantes se encontraban emprendimientos que ya han sido reconocidos en concursos locales, como el de Claudia Risso Muñoz SPA y de Panadería Solange Hernández, que obtuvieron el segundo y quinto lugar respectivamente en el concurso Mejor Empanada 2025.

Desde la Galería Palace también valoraron la iniciativa. Su administrador, Mario Candia, destacó que la actividad permitió abrir las puertas del recinto a nuevos públicos y generar mayor movimiento para los locales comerciales. Desde el municipio, en tanto, adelantaron que la idea es repetir este tipo de acciones y sumar a otras galerías del centro, entendiendo que el impulso a los emprendedores puede convertirse también en una oportunidad para dinamizar el comercio. Porque, al parecer, en septiembre no solo se celebra con empanadas: también se puede hacer negocio con ellas.