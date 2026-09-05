Operativo urológico atiende a 150 pacientes y reduce listas de espera en Magallanes

El Hospital Clínico de Magallanes fue sede del primer operativo realizado por la Sociedad Chilena de Urología en la región, una iniciativa coordinada junto al Servicio de Salud Magallanes y el Colegio Médico que permitió atender a 150 pacientes en lista de espera de primera consulta.

El despliegue cobra relevancia en la red pública local, donde la especialidad de urología representa más del 10% de la demanda regional y se cuenta de forma habitual con solo cuatro médicos para toda la zona.

Claves del operativo médico en Punta Arenas

Especialistas de apoyo: Cuatro urólogos viajaron desde Santiago para reforzar la atención en el Centro de Atención Especializada (CAE).

Consultas resolutivas: A los usuarios citados se les realizaron exámenes de sangre e imágenes de forma previa, permitiendo definir tratamientos o cirugías en la misma cita.

Financiamiento: Los médicos brindaron sus servicios de forma voluntaria, mientras que la red asistencial asumió los costos de traslado y hospedaje.

Próxima ronda médica y llamado a no perder citas

Tras el balance positivo de la jornada, las autoridades confirmaron que la estrategia de operativos continuará el próximo fin de semana con una ronda de oftalmología en Punta Arenas y Puerto Natales, proyectada para beneficiar a 450 usuarios.

Asimismo, desde el Servicio de Salud Magallanes reiteraron el llamado a la responsabilidad de los pacientes citados, advirtiendo que durante 2025 la tasa de inasistencia (indicador NSP) alcanzó un 13,96% en la región, lo que se tradujo en más de 20 mil horas médicas perdidas. En caso de no poder asistir, se solicita avisar con anticipación para reasignar el cupo.