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Cuecazo 2026 en Punta Arenas: Más de 350 bailarines dieron inicio a las Fiestas Patrias en Magallanes

La Unión Comunal Hernando de Magallanes celebró la 13° edición de su tradicional encuentro folclórico frente al Gobierno Regional, reuniendo a agrupaciones locales en cuatro horas de cueca ininterrumpida.

Fernando Cumare
Fernando Cumare

Punta Arenas dio la bienvenida al mes de la patria con la décimo tercera edición del tradicional “cuecazo”, organizado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes. El evento reunió a más de 350 bailarines en el centro de la ciudad para desplegar cuatro horas continuas de danza nacional.

La jornada folclórica se desarrolló frente al edificio del Gobierno Regional y contó con la presentación de destacados conjuntos locales, entre ellos el grupo de proyección folclórica Sonia Miranda y las Brujas del Estrecho. Durante el inicio de la actividad, alrededor de cien parejas bailaron de manera simultánea ante la mirada de los asistentes.

La presidenta de la Unión Comunal, Raquel Álvarez Villarroel, destacó la labor comunitaria que requiere la organización del encuentro durante todo el año junto a las juntas de vecinos. En tanto, el gobernador regional, Jorge Flies, valoró la masiva asistencia y la creciente incorporación de jóvenes a las agrupaciones folclóricas de Magallanes.

La iniciativa, apoyada por la Seremi de las Culturas y la empresa privada, marca el punto de partida para el programa oficial de celebraciones de Fiestas Patrias en la Región de Magallanes.

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