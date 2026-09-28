Faena ovina se desploma 61,5% en Magallanes durante agosto impulsada por nulo beneficio de corderos

Una marcada desaceleración registró la actividad ganadera ovina en la Región de Magallanes durante el mes de agosto de 2026. Según el más reciente boletín pecuario publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el número de ovinos beneficiados en plantas faenadoras locales sufrió un descenso del 61,5% en comparación con el mismo mes del año 2025.

Desde el organismo técnico explicaron que este resultado se debió principalmente a la ausencia total de beneficio de corderos durante el periodo, categoría que sí había tenido presencia en agosto del año anterior. La especie ovina solo registró faenamiento de ovejas, anotando además su quinto mes consecutivo de caídas tanto en cabezas procesadas como en volumen de carne obtenida. Con ello, la producción de carne ovina se redujo un 55,4% en doce meses, acumula un retroceso del 6,7% en lo que va del año y representó apenas el 1,3% del volumen total de carne regional en agosto.

Bovinos sostienen la producción de carne regional

El comportamiento de la ganadería bovina mostró un desempeño opuesto. El número de bovinos faenados aumentó un 15,9% interanual, dinamizado principalmente por la categoría novillos, cuyo beneficio creció un 59,4% y representó más de la mitad (53,4%) de los animales procesados en el mes. En materia de rendimiento, la carne bovina anotó una alza del 29,7% (con los novillos disparándose un 124,4%), contrarrestando la caída ovina y logrando que la producción agregada de carne en la región creciera un 26,5%.

Así, la composición de agosto evidenció una marcada diferencia estructural: los bovinos aportaron el 98,7% de la carne producida en Magallanes, representando el 85,9% de los animales faenados conjuntamente. No obstante este repunte interanual, el INE advirtió que la actividad bovina anotó su tercer mes consecutivo de baja mensual, manteniendo un indicador acumulado en terreno negativo (-3,2% en faena y -1,3% en producción de carne anual), por lo que las cifras no sugieren aún una recuperación consolidada del sector ganadero austral.