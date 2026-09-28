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Partidarios de María Corina Machado realizan caravanas en Venezuela para exigir su regreso al país

Convocados por Vente Venezuela, cientos de manifestantes recorrieron diversos estados en una “Gran rodada nacional” para presionar por el retorno seguro de la Premio Nobel de la Paz tras frustrarse sus intentos de ingresar desde Panamá.

Periodista Web
Periodista Web

Cientos de simpatizantes de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se movilizaron este domingo en caravanas de vehículos y motocicletas por diversos estados de Venezuela para exigir un “regreso seguro” de la dirigenta al territorio nacional.

La jornada fue convocada por su partido, Vente Venezuela, bajo el lema “Gran rodada nacional”, luego de que fuentes cercanas a la colectividad confirmaran que a Machado se le ha impedido ingresar al país en siete oportunidades desde su exilio en Panamá —tres de ellas esta última semana por vías marítima y aérea—.

Movilizaciones en Barinas y Miranda

Las manifestaciones pacíficas tuvieron especial eco en los estados de Barinas y Miranda. En Los Teques, los manifestantes recorrieron las vías con banderas venezolanas y pancartas exigiendo un “cronograma electoral claro y elecciones en 2027”, mientras que en la capital barinesa, gremios, sindicatos y dirigentes políticos se congregaron frente a la sede electoral local para expresar su respaldo a la dirigente.

Machado se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre pasado, cuando salió de la clandestinidad para viajar a Noruega a recibir el galardón internacional. Pese a las trabas de ingreso, la dirigenta ratificó recientemente su firme intención de retornar a suelo venezolano: “Yo voy a regresar muy pronto a mi país”, enfatizó.

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