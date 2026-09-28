Donald Trump insinúa que reemplazará la sala de prensa de la Casa Blanca por una piscina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensionar su relación con los medios de comunicación tras publicar un mensaje en la red Truth Social en el que insinúa la reconstrucción de una piscina en el espacio que actualmente ocupa la sala de prensa de la Casa Blanca.

El mandatario difundió una composición dividida en dos imágenes: una fotografía de la actual sala mediática catalogada como “noticias falsas” junto al mensaje “antes”, y la recreación de una piscina con ornamentos dorados etiquetada como “después”, dedicada al expresidente Franklin D. Roosevelt (1933-1945). La actual sala de prensa opera desde 1970 sobre la estructura de la antigua piscina cubierta que el propio Roosevelt había mandado a instalar en 1933.

Veto a medios y controversia por la libertad de prensa

La provocativa publicación se da en el marco de una serie de medidas de restricción al trabajo periodístico adoptadas por la Casa Blanca, luego de que se intentara vetar el acceso a las instalaciones a cadenas como CNN y MS Now, así como al periódico Politico. Pese a que un juez federal ordenó restituir las acreditaciones tras una demanda amparada en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, la administración excluyó recientemente a la cadena CNN de abordar el avión presidencial Air Force One durante un desplazamiento a Tennessee.

El episodio reaviva las críticas de gremios de prensa y juristas internacionales frente a las acciones del Ejecutivo norteamericano que buscan limitar la labor informativa y la cobertura periodística de las actividades oficiales de la presidencia.