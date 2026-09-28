Gobierno decreta tres días de Duelo Nacional por el asesinato del cabo segundo Cristopher Aguilera

El Presidente de la República, José Antonio Kast, decretó Duelo Nacional durante los días 28, 29 y 30 de septiembre en homenaje al cabo segundo de Carabineros Cristopher Aguilera, de 30 años, quien fue asesinado este domingo durante un procedimiento policial en la comuna de Lo Espejo.







El anuncio fue ratificado por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien remarcó que la medida expresa el respeto y reconocimiento de todo el país hacia el nuevo mártir de la institución. “Este duelo no es solo un gesto institucional: es una forma de acompañar colectivamente a quienes sienten su ausencia y de reconocer la entrega de quienes ponen su vocación al servicio del país”, expresó el secretario de Estado. Aguilera llevaba dos años en la 42ª Comisaría de Radiopatrullas y deja a su pareja y a su hijo de tan solo 9 meses.

Exigencia de leyes de seguridad y endurecimiento de penas

El ministro Arrau sostuvo que cuando se asesina a un funcionario policial se ataca a “todo el pueblo de Chile”, por lo que urgió al Poder Legislativo a dar la máxima celeridad a la agenda de seguridad. En particular, solicitó destrabar las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) —que contemplan el desenfunde preventivo y el uso de fuerza potencialmente letal ante sujetos armados— y la Ley Naín 2.0.

En paralelo, el Ejecutivo anunció que acelerará el ingreso de un proyecto de ley para endurecer las penas a personas con antecedentes penales, inmigrantes en situación irregular, portadores de armas modificadas o responsables de disparos injustificados. Respecto a las exequias del mártir policial, Arrau indicó que los detalles horarios permanecen en desarrollo a la espera de los trámites legales correspondientes.