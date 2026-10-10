Festival de Ciencia y Tecnología 2026 reunirá investigación antártica, ciencias del mar y realidad virtual en jornada gratuita

Instituciones y organizaciones del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación de la región se reunirán este domingo 11 de octubre en la Sala Zonaustral de Zona Franca para participar en la feria regional del Festival de Ciencia y Tecnología 2026.

La jornada, que se desarrollará entre las 15:00 y las 20:00 horas, contará con stands que abordarán temáticas como investigación antártica y subantártica, ciencias del mar, biodiversidad y conservación, formación técnico -profesional, y otras áreas vinculadas al conocimiento desarrollado en el territorio.

El Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carlos Olave Solar, señaló que “nuestra región cuenta con un territorio especialmente relevante para la investigación científica y con capacidades vinculadas a áreas como la Antártica, los ecosistemas subantárticos, las ciencias del mar y la biodiversidad. Este Festival permitirá acercar ese conocimiento a la ciudadanía a través de experiencias prácticas y generar un espacio de encuentro entre la comunidad y quienes desarrollan ciencia y tecnología”.

Las actividades tendrán un carácter interactivo y estarán orientadas a acercar la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación a la comunidad mediante experiencias, demostraciones y actividades prácticas. La jornada contará además con una programación de charlas y actividades en el escenario principal.

La feria de Magallanes y de la Antártica Chilena forma parte de la octava edición del Festival de Ciencia y Tecnología, iniciativa pública y gratuita organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a través de su División Ciencia y Sociedad y el Programa Ciencia Pública . Este año, el Festival incorpora formalmente la palabra “Tecnología” a su nombre y suma un énfasis específico en transferencia tecnológica, con el objetivo de visibilizar el impacto aplicado del conocimiento generado en el país.

Una actividad con presencia en todo el país.

Bajo el lema “Preguntar nos mueve”, la programación nacional se desarrolla a partir del concepto “Chile, territorio de preguntas, país que construye respuestas” y se organiza en torno a cinco etapas denominadas “el viaje del conocimiento”: curiosidad, investigación, aplicación, transferencia y bienestar.

Esta gran celebración científica comenzó el 5 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 14 en las 16 regiones del país. Además de las ferias regionales coordinadas por las seremis de Ciencia, diversas universidades, centros de investigación, institutos, servicios públicos, municipios, museos, empresas y organizaciones de la sociedad civil han sumado sus propias actividades a la cartelera nacional del Festival de la Ciencia y Tecnología 2026. Todas las actividades inscritas en la cartelera oficial son de acceso gratuito. La programación completa está disponible en www.culturacientifica.cl.