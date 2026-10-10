Punta Arenas reúne a 60 jóvenes en el XXI Encuentro Nacional de Coordinadores de CEVAS

La capital de Magallanes es sede de tres jornadas de encuentro, formación y trabajo colaborativo, orientadas a fortalecer la mística de los Centros de Vacaciones Solidarios y avanzar en la realización de un CEVAS mancomunado.

Con la participación de 60 jóvenes provenientes de distintos lugares del país, Punta Arenas recibe, entre el 10 y el 12 de octubre, el XXI Encuentro Nacional de Coordinadores de CEVAS, una instancia que busca fortalecer la identidad, la espiritualidad y el compromiso de quienes forman parte de los Centros de Vacaciones Solidarios (CEVAS).

Durante tres días, los participantes compartirán espacios de reflexión, formación y trabajo en equipo, con el propósito de profundizar en la mística que da sentido a los CEVAS y avanzar en una visión común que permita desarrollar un CEVAS mancomunado, basado en la colaboración, la fraternidad y el servicio a niños, niñas y jóvenes.

Más que una instancia de reunión, el encuentro representa una oportunidad para renovar el compromiso de los jóvenes que, desde sus comunidades, dedican tiempo y esfuerzo a generar espacios de acompañamiento, recreación y formación, poniendo en el centro los valores de la solidaridad y la vida comunitaria.

Uno de los hitos de esta programación será la Expo CEVAS, que se realizará el sábado 10 de octubre, a las 17:00 horas, en el Mall Espacio Urbano de Punta Arenas. La actividad permitirá acercar la experiencia de los CEVAS a la comunidad, dando a conocer su trabajo, sus iniciativas y el sentido que inspira a quienes participan de esta propuesta.

El encuentro culminará el lunes 12 de octubre, a las 10:00 horas, con una misa de clausura, momento en que los participantes pondrán en común lo vivido durante estas jornadas y renovarán su compromiso de continuar trabajando por una misión compartida.

La realización de este encuentro nacional en Punta Arenas también constituye una oportunidad para visibilizar el trabajo de los jóvenes y el valor de las iniciativas que promueven la solidaridad, el encuentro y la participación comunitaria. Desde el extremo sur del país, los participantes buscan fortalecer los lazos entre las distintas comunidades y proyectar un trabajo conjunto que mantenga viva la esencia de los CEVAS.

Con esta nueva edición, el XXI Encuentro Nacional de Coordinadores de CEVAS reafirma la importancia de encontrarse, compartir experiencias y construir en conjunto, demostrando que la mística de los CEVAS se mantiene viva en el compromiso de jóvenes dispuestos a poner sus talentos y energías al servicio de los demás.