Formalizan a sujeto por presunto abuso sexual reiterado contra su hija en Punta Arenas

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas formalizó la investigación contra un hombre imputado como presunto autor del delito de abuso sexual reiterado cometido contra su propia hija, quien al momento de los hechos denunciados tenía 12 años y cuenta con un diagnóstico de déficit cognitivo moderado.

La captura del individuo estuvo a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI, luego de que se emitiera una orden de detención judicial debido a su inasistencia a una citación previa ante el tribunal.

La fiscal Katerina Aranis detalló que los ilícitos se habrían perpetrado durante el año 2023 en dos domicilios de la capital regional. Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, el agresor aprovechaba los momentos en que permanecía a solas con la menor para cometer los actos de significación y relevancia sexual.

La denuncia penal se activó luego de que la niña relatara lo ocurrido a profesionales del colegio de educación especial al que concurría, recinto que aplicó de inmediato los protocolos de protección y derivación a los organismos pertinentes.

Durante la audiencia, y pese a los reparos de la defensa, el juzgado impuso las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición absoluta de acercamiento a la víctima, estableciendo un plazo de 60 días para el cierre de la indagatoria.