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Controlan incendio que afectó a bodega con generador eléctrico en sector Laguna Azul de Torres del Paine

Lugareños lograron contener el fuego que consumió una estructura menor, mientras brigadas forestales se desplegaron en la zona para extinguir puntos calientes y evitar rebrotes.

Periodista Web
Periodista Web

Controlado y sin riesgo de propagación hacia áreas de vegetación se encuentra el siniestro registrado en el sector de Laguna Azul, en las inmediaciones del Parque Nacional Torres del Paine, luego de que las llamas consumieran una estructura auxiliar.

La emergencia afectó a una bodega pequeña utilizada para almacenar un generador de energía eléctrica. La rápida intervención de lugareños del sector permitió sofocar el avance principal del fuego antes de que alcanzara pastizales o instalaciones aledañas.

Pese a la contención inicial por parte de los residentes, personal técnico especializado acudió al punto para asegurar el perímetro. La brigada Lenga-5 asumió las labores de rastreo y liquidación de puntos calientes subterráneos y superficiales con el fin de descartar focos activos.

En el despliegue operativo en el lugar, se coordinó el apoyo del recurso R57 junto a la unidad Lenga-4, mientras que el equipo Lenga-8 fue desmovilizado y despachado de regreso a su base tras superarse el nivel de alerta.

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