Fuertes ráfagas de viento provocan cortes de luz en diversos sectores de Punta Arenas

El primer corte ocurrió cerca de las 11:00 horas, perjudicando a cerca de 530 clientes de los sectores Prolongación Enrique Abello, Villa Andrea, Camino ENAP, Pampa Redonda, Prolongación Capitán Guillermo, Prolongación Mardones y el sector Llau-Llau. Aunque el servicio se recuperó preliminarmente a las 12:10 horas, el empeoramiento de las condiciones meteorológicas generó nuevas caídas del sistema en esa misma zona.

Posteriormente, a las 14:06 horas, una segunda falla interrumpió el servicio a 1.766 clientes en barrios como Parque Industrial, población Bahía Catalina, Villa Torres del Paine, Villa Las Nieves, Zonaustral y tramos de las avenidas Presidente Ibáñez y Bulnes. Tras maniobras técnicas de transferencia de carga, la distribuidora logró reponer parte del servicio, reduciendo la afectación a 655 usuarios.

Daños en la infraestructura y despliegue operativo

Durante las inspecciones en terreno, personal de la Empresa Eléctrica de Magallanes (Edelmag) constató la rotura de un poste de media tensión en la Ruta 9 Norte, incidente que mantiene sin energía a 90 clientes. A este daño se sumaron fallas causadas por el impacto de latas y planchas de techumbre arrastradas por las ráfagas contra el tendido de cables.

Frente a la contingencia, la compañía dispuso el despliegue de brigadas de emergencia, móviles de apoyo y recursos de generación auxiliar para estabilizar la red.

Desde la empresa recordaron a la comunidad la necesidad de asegurar materiales ligeros en patios y techos para prevenir nuevos accidentes, considerando que el temporal se mantendrá activo. Para canalizar requerimientos, los usuarios pueden contactarse a través del teléfono gratuito 800 800 400, el WhatsApp +56 9 8370 0595 o mediante la cuenta de X @edelmag_sos, teniendo a mano el número de cliente ubicado en la boleta.