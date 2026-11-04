Proyectan retomar atenciones en unidad de diálisis de Porvenir en un plazo de una a dos semanas

Una falla técnica en el acumulador de agua de la Unidad de Diálisis del Hospital Dr. Marco Chamorro Iglesias de Porvenir activó un plan de contingencia coordinado entre el recinto fueguino, el Hospital Clínico y el Servicio de Salud Magallanes.

La medida busca asegurar la continuidad del tratamiento para los pacientes locales mientras se repara el equipo averiado.

​El consejero regional por Tierra del Fuego, Andrés López, detalló el origen del problema y los plazos previstos tras dialogar con la autoridad sanitaria: “La unidad de diálisis tuvo un problema con el acumulador de agua y estaban esperando que lleguen los técnicos del vendedor. La demora debiera ser una semana, plazo en que debiera estar repuesta la situación para normalizar la atención en Porvenir”.

Además, López advirtió la sobrecarga del dispositivo: “Estaba creado para cuatro personas, hoy tienen cinco y piden un sexto cupo. El 16 de octubre el Servicio de Salud ingresó al Gobierno Regional un proyecto de casi 170 millones de pesos para adquirir un acumulador más grande vía asignación directa”.

Las medidas

​Por su parte, el consejero regional Rodolfo Cárdenas enfatizó la pertinencia de las medidas asistenciales adoptadas ante una terapia vital: “Corresponde lo realizado por el hospital para garantizar la continuidad de la atención y la seguridad de las prestaciones de salud, donde los técnicos han comenzado a trabajar para luego realizar las pruebas de rigor”.

Asimismo, valoró la articulación en red: “El equipo del Hospital de Porvenir y el Hospital Clínico están trabajando para garantizar la prestación del servicio y su continuidad en Punta Arenas; esperamos que pronto puedan retomar la atención los usuarios antes de dos semanas”.