Condenan a exalcalde de Puerto Natales Fernando Paredes a 5 años y un día de presidio por cohecho

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dictó la sentencia definitiva en contra del exalcalde de Puerto Natales, José Fernando Paredes Mansilla, condenándolo a cumplir una pena de cinco años y un día de presidio efectivo en calidad de autor del delito consumado de cohecho, por hechos perpetrados en la comuna de Última Esperanza entre los años 2019 y 2020.

Junto a la pena privativa de libertad, la resolución judicial impuso las penas accesorias de inhabilitación absoluta temporal para ejercer cargos u oficios públicos durante cinco años y un día, además de la inhabilitación para ejercer cargos o empleos en empresas que contraten con órganos del Estado o en concesiones de servicios de utilidad pública por el mismo periodo. Asimismo, la exautoridad comunal deberá saldar una multa a beneficio fiscal equivalente a $30 millones de pesos.

Abono de prisión preventiva y absolución por violación de secreto

En el mismo fallo, los magistrados determinaron absolver a Paredes Mansilla del delito de violación de secreto, por el cual también había sido formalizado e investigado en la misma causa.

La sentencia precisa que, una vez que el fallo quede firme y ejecutoriado, al condenado se le abonará un total de 373 días que ya cumplió bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el desarrollo del proceso penal. Finalmente, el tribunal fijó la audiencia de revisión de medidas cautelares para el próximo lunes a las 10:30 horas.