Gobernadores y Ejecutivo sellan marco presupuestario de US$1.856 millones para las regiones en 2027

El pulso político en los pasillos del Congreso Nacional encontró finalmente un cauce institucional la jornada de este miércoles, despejando la incertidumbre en torno al financiamiento territorial para el próximo año. Tras horas de denso debate y tratativas cruzadas, la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) logró sellar un acuerdo estructural con el Ejecutivo respecto a la partida de los Gobiernos Regionales en la Ley de Presupuesto 2027, fijando un marco global de US$1.856 millones.
La crucial mesa de negociación fue encabezada por el director de Agorechi y Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, junto a sus homólogos territoriales y los representantes del Gobierno Central: el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el director de la Dirección de Presupuesto (Dipres), José Pablo Gómez. La instancia contó además con la intermediación legislativa de los senadores Yasna Provoste y Javier Macaya, y la participación de los gobernadores Pablo Silva (O’Higgins), Óscar Crisostomo (Ñuble), Rodrigo Mundaca (Valparaíso), Ricardo Díaz (Antofagasta) y José Miguel Carvajal (Tarapacá).
El pacto redefine parte de la arquitectura financiera de los territorios. Entre los logros más sustantivos, se acordó que los ingresos propios de los Gobiernos Regionales —tales como patentes de casinos y bienes nacionales— no formarán parte del marco presupuestario general, sino que se inyectarán de manera adicional durante el transcurso de 2027. Asimismo, la venta de activos fiscales será dividida en partes iguales entre cada Gobierno Regional y el erario nacional.
Agilidad para la inversión y zonas extremas
Para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, donde las inclemencias climáticas y las enormes distancias exigen respuestas estatales inmediatas, el acuerdo destraba nudos históricos. El presupuesto exclusivo para emergencias se elevó del 2% al 4%, eliminando el cuestionado traspaso del 3% hacia las arcas del Ministerio del Interior. Además, se fijó la apertura presupuestaria para el 2 de enero, lo que permitirá inyectar liquidez y dinamismo a la inversión local desde el primer día hábil del año.
“Hoy se ha hecho política: existiendo diferencias importantes en un origen, se fue capaz de llegar acuerdo ente el Gobierno Central, parlamentarios y Gobiernos Regionales por el bien del país”, sentenció Flies tras la firma del entendimiento.