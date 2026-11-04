Gobernadores y Ejecutivo sellan marco presupuestario de US$1.856 millones para las regiones en 2027

Tras intensas negociaciones en Valparaíso, la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) y el Ministerio de Hacienda lograron un pacto que flexibiliza el uso de fondos locales e incrementa los recursos para emergencias. El Gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, destacó el triunfo del diálogo político, aunque advirtió que el extremo austral mantendrá estricta vigilancia sobre las partidas sectoriales.