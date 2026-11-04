Detienen a conductor de taxi y acompañante por microtráfico tras control policial

En el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se formalizó la investigación contra Marcos Cárdenas Ferrada y Nicolás Aravena Barría por el delito de microtráfico de drogas.

El procedimiento se concretó durante un patrullaje preventivo de Carabineros en calle Ignacio Carrera Pinto, frente al condominio San Ignacio. Al fiscalizar un taxi básico, los funcionarios policiales percibieron un fuerte olor a cannabis sativa emanando desde el interior del móvil. Tras hacer descender a los ocupantes, el personal policial halló droga dosificada tanto en las vestimentas del copiloto como en la parte posterior del asiento del chofer, además de más de 300 mil pesos en efectivo.

Al término de la audiencia, la fiscal Carla Uribe confirmó que la detención se originó a partir de la fiscalización vehicular y que ambos quedaron formalizados por tráfico en pequeñas cantidades, destacando que el hallazgo de la sustancia dosificada y el dinero derivó en la imputación penal.

Considerando que los imputados no mantenían antecedentes penales, el tribunal rechazó la solicitud fiscal de arresto domiciliario nocturno y decretó en su lugar arraigo regional y firma quincenal en la Primera Comisaría, fijando un plazo de 60 días para el cierre de la indagatoria.