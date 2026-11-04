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Pelea escolar en Liceo Luis Alberto Barrera de Punta Arenas deja a estudiante con fractura nasal y caso pasa a mediación penal

El altercado entre compañeros de curso movilizó a Carabineros y derivó en la detención de un menor de 16 años. El Juzgado de Garantía decretó la prohibición de acercamiento en términos agresivos y remitió los antecedentes al sistema de justicia restaurativa juvenil.

Periodista Web
Periodista Web

Un adolescente de 16 años de edad fue detenido por personal de Carabineros de Chile tras protagonizar una violenta riña al interior de las dependencias del Liceo Luis Alberto Barrera de Punta Arenas, incidente que dejó a otro alumno de su mismo nivel escolar con lesiones de carácter grave en la zona facial.

La agresión se originó a raíz de un intercambio verbal que subió rápidamente de tono hasta derivar en golpes de puño directos, provocándole a la víctima una fractura en el tabique nasal, constatada posteriormente en el centro asistencial de salud. Tras el requerimiento formulado por los docentes y directivos del establecimiento educacional, personal policial concurrió al inmueble para adoptar el procedimiento de rigor, trasladando al presunto agresor hasta la unidad policial y dejándolo a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

Derivación a mediación penal adolescente

Durante la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación, el Ministerio Público contextualizó el conflicto escolar. La fiscal de la causa, Carla Uribe, precisó que la contienda se desató por comentarios cruzados entre los involucrados y detalló que, al tratarse de compañeros de curso y constatarse la existencia de amenazas mutuas, se determinó canalizar el proceso a través del sistema de mediación penal adolescente.

La persecutora explicó que esta vía restaurativa busca generar una salida colaborativa al conflicto escolar, permitiendo a las partes responsabilizarse de los actos sin truncar la trayectoria formativa de los menores.

Como medida cautelar inmediata para salvaguardar la integridad de los involucrados en las aulas, el tribunal decretó la prohibición de acercamiento en términos hostiles o agresivos, resolución que fue oficiada a la dirección del Liceo Luis Alberto Barrera para la adopción de los protocolos internos de convivencia escolar y resguardo preventivo.

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