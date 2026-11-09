Colisión al interior de Zona Franca deja a una conductora lesionada en Punta Arenas

Una mujer lesionada y dos automóviles con daños materiales de consideración dejó un accidente de tránsito registrado durante esta jornada al interior del recinto de Zona Franca, en el sector norte de Punta Arenas.

El impacto ocurrió en las vías internas del recinto franco, en las cercanías del acceso habilitado por la Avenida Costanera del Estrecho. Por causas que se investigan, los dos vehículos colisionaron en una de las intersecciones del sector comercial, resultando ambos con severos desperfectos en su carrocería.

Debido a la fuerza del choque, la conductora de uno de los móviles involucrados presentó diversas molestias físicas que requirieron asistencia médica inmediata. Al lugar acudió una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyos profesionales atendieron e inmovilizaron a la afectada en el mismo sitio del suceso.

Posteriormente, la lesionada fue trasladada hasta el Hospital Clínico de Magallanes para su evaluación médica y la constatación de lesiones correspondientes.