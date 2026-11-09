Gremio advierte que reconversión de camas no resuelve el déficit de fondo

Tras el reconocimiento del Hospital Clínico de Magallanes sobre la saturación que afecta a la Unidad de Hospitalización de Cuidados Intensivos Psiquiátricos (Uhcip) y la posterior reconversión de camas en otros servicios, desde la coordinación gremial de Fenpruss, Jessica Mensing, afirmó que la admisión directiva valida la denuncia levantada por los funcionarios, aunque advirtió que las medidas de contingencia resultan insuficientes ante un problema estructural.

​La respuesta del centro asistencial dio cuenta de un cien por ciento de ocupación en camas siquiátricas para adultos y del traslado de pacientes agudos a áreas de medicina y cirugía bajo sobrecarga laboral, eludiendo referirse a la falta de fondos fiscales para la ejecución del comprometido proyecto del nuevo centro de Salud Mental y Geriatría.

​Frente a esta coyuntura, Mensing declaró de manera categórica: “En realidad lo que comenta el hospital, reconoce lo que nosotras describimos, y nosotros reconocemos los esfuerzos de las autoridades hospitalarias para tratar de brindar una atención a los pacientes, pero a la vez hemos descrito que las fallas son estructurales y necesitan de inversión para ampliar la oferta de camas en Uhcip, además de seguir trabajando para prevenir patologías de salud mental, lo que debe ser tratado con la prioridad que se merece , dado los índices alarmantes que tenemos en nuestra región”.

​El gremio subrayó que la respuesta sanitaria en Magallanes no puede limitarse únicamente a la contención interna de los equipos clínicos ni a la habilitación improvisada de camas, exigiendo formalmente a las autoridades del Ministerio de Salud comprometer con urgencia los recursos económicos necesarios para una ampliación definitiva de la infraestructura hospitalaria regional.