Magallanes y Guatemala retoman alianza técnica para fortalecer la medicina física y rehabilitación

La Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur de Magallanes avanza con firmeza en la reactivación de sus redes de cooperación técnica internacional en Centroamérica.

En una reunión de trabajo efectuada la semana pasada en Santiago, el director ejecutivo de la institución, Asterio Andrade, junto a la asesora de relaciones y estrategias institucionales, Sandra Amar, sostuvo un encuentro con el ministro consejero de la Embajada de Guatemala en Chile, Romeo Escobar Castillo, con el propósito de diseñar una nueva etapa de intercambio y asistencia especializada en medicina física y rehabilitación.

​La iniciativa busca canalizar el apoyo a través de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, replicando una exitosa alianza previa que permitió capacitar a especialistas guatemaltecos y transferir el modelo de atención austral.

​Respecto de este diálogo diplomático, Asterio Andrade señaló: “Estamos con retomando vínculos con Guatemala, ya llevamos desde principios de este año conversaciones con la embajada, viendo la posibilidad de a través de la Agencia de Cooperación Internacional postular un proyecto a futuro para volver a retomar la actividad de apoyo en temas de medicina física y rehabilitación con Guatemala, en proyectos Chile-Guatemala que son de ayuda de cooperación entre países de América Latina”.

​Sobre los antecedentes del trabajo conjunto, Andrade rememoró: “Estuvimos dos años donde distintos funcionarios y gente del Club de Leones pudieron viajar a Guatemala, poder traspasar un poco la experiencia, capacitamos personal, dejamos capacidad instalada en Guatemala, como también al final del programa vino gente de profesionales del área de rehabilitación a Magallanes y conocer nuestra experiencia”.