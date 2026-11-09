Kusanovic apunta al segundo piso de La Moneda y exige reestructuración integral de gabinete

A través de una dura columna de opinión difundida en Radio Bío-Bío, el senador por la Región de Magallanes, Alejandro Kusanovic, arremetió contra la conducción política del gobierno de José Antonio Kast, advirtiendo que la actual administración enfrenta una severa crisis estructural que amenaza con encallar el proyecto del sector. El senador magallánico cuestionó con dureza el repliegue del Ejecutivo hacia un círculo estrecho de asesores en el “segundo piso”, la falta de experiencia política en las carteras ministeriales y las controvertidas determinaciones adoptadas en la cartera de Justicia tras las rebajas de condenas que detonaron el rechazo ciudadano.

En su análisis, Kusanovic contextualizó el desplome en los índices de aprobación gubernamental y rememoró los tempranos roces generados por las tratativas cupulares en la zona austral. Sobre este punto, el legislador fue enfático al manifestar en su escrito: “Critiqué con dureza la actitud del Presidente y de su equipo cuando, mediante una estrategia burda y cortoplacista, negociaron a espaldas de los partidos oficialistas y de las bases con otros sectores políticos en la Región de Magallanes, dando una de las primeras señales claras de lo que venía y de las fallas del segundo piso. Aquello constituyó una desconexión con los principios y valores del sector y una clara irresponsabilidad”.

Asimismo, el representante de Magallanes descartó que los reparos de fondo constituyan un acto de deslealtad hacia el oficialismo, emplazando al mandatario a concretar una cirugía mayor en el gabinete y en su equipo asesor para abrir paso a dirigentes con verdadero peso político de Chile Vamos y Republicanos, advirtiendo que de no corregirse el rumbo, la incertidumbre institucional continuará dañando el empleo y la inversión nacional.