Gremio de camioneros responde a denuncias por mal estacionamiento en accesos a Punta Arenas

Una creciente molestia entre automovilistas y vecinos se ha registrado durante las últimas horas en Punta Arenas debido al estacionamiento indebido y prolongado de camiones de alto tonelaje, remolques y rampas en vías clave de la comuna, como los accesos a la Zona Franca, el camino al Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo y las inmediaciones del Muelle Mardones.

Las recurrentes denuncias ciudadanas apuntan al peligro inminente de accidentes que representa la ocupación de bermas y pistas de circulación por parte de estas máquinas de gran tamaño. Frente a esta inquietud pública, el presidente de la Asociación Gremial de Transportistas de Punta Arenas y director de la CNTC, Carlos Estrada, desmarcó tajantemente a la dirigencia de estas conductas e hizo un llamado a asumir la responsabilidad individual: “Es responsabilidad de cada transportista contar con un lugar en donde estacionar sus camiones. Para ser camionero no basta con tener un camión, hace falta también tener un espacio en donde estacionarlo”, enfatizó.

Riesgo vial en pistas de aceleración y llamado a fiscalizar

El dirigente gremial fue enfático al señalar que el punto más crítico de esta problemática se genera en las pistas de aceleración y desaceleración del ingreso al Muelle Mardones y Zona Franca por la Avenida Costanera del Estrecho. Según explicó Estrada, el bloqueo de estos tramos diseñados para maniobras de incorporación segura restringe la visibilidad de los conductores y aumenta el riesgo de colisiones de alta energía.

Frente a esta situación, la dirigencia gremial instó a Carabineros de Chile y a la Municipalidad de Punta Arenas a aumentar la fiscalización y aplicar cursas de infracción de forma rigurosa. Como antecedente positivo, Estrada recordó la reciente instalación de señalética de “No Estacionar” en el sector del humedal, medida que logró despejar la zona tras controles permanentes y que proponen replicar en los principales accesos a la capital regional.